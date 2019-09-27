Infiniti показала силуэт нового кроссовера QX55

Компания Infiniti официально представила первое фото своей новой модели – кроссовера QX55. Как сообщает пресс-служба японского премиум-бренда, пока это лишь силуэт автомобиля, который раскрывает его «атлетизм, элегантность и практичность».

Судя по изображению, видно, что новый кроссовер QX55 будет купеобразным. Он продолжает традицию таких автомобилей, начало которой было заложено спортивным Infiniti FX.

Напомним, что впервые об Infiniti QX55 стало известно на «Конкурсе элегантности» в Пеббл-Бич (Калифорния, США), который прошел в августе этого года. А более подробная информация о новом кроссовере появится в 2020 году, когда состоится запуск модели.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2019 года в России было реализовано 2797 автомобилей Infiniti. Это на 22% ниже результата годичной давности.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 или 2020 годах – смотрите в «Календаре новинок».