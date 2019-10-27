На чем ездят москвичи: ТОП-10 легковых автомобилей

Москва по-прежнему обладает крупнейшим автопарком в стране. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в российской столице числится 3,7 млн легковых автомобилей (на 1 июля 2019 года). Это составляет 8,4% от общего парка РФ.

Самой распространенной моделью в Москве является Hyundai Solaris – на середину года здесь было зарегистрировано 87,8 тыс. единиц этой модели. Второе место занимает Ford Focus (83,7 тыс. шт.), а замыкает тройку лидеров KIA Rio (80,1 тыс. шт.).

Далее в рейтинге располагаются еще две иномарки – Skoda Octavia (72,9 тыс. шт.) и Volkswagen Polo (63,1 тыс. шт.). За ними следуют две отечественные модели – седаны LADA 2107 (56 тыс. шт.) и LADA 2106 (54,4 тыс. шт.).

Восьмую позицию занял Nissan X-Trail с показателем 52 тыс. зарегистрированных автомобилей, девятую – LADA 2105 (49,8 тыс. шт.). А вот десятую строчку столичного автопарка поделили между собой Toyota Camry и LADA 2104, результаты которых оказались равны (по 47,9 тыс. шт.).

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