В России растут продажи новых автомобилей Ferrari

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2019 года объем рынка новых автомобилей Ferrari в России составил 26 единиц. Это на 2 экземпляра, или 8%, больше, чем год назад.

Самой популярной моделью итальянского люксового бренда у состоятельных россиян является Portofino, которая поступила в продажу в июне прошлого года со стартовой ценой порядка 15 млн рублей. За январь – сентябрь 2019-го она разошлась тиражом в 10 штук. Немногим меньше за этот период было куплено спорткаров Ferrari 812 Superfast (8 шт.), еще меньше – Ferrari 488 (6 шт.). Оставшиеся два автомобиля – это GTC4Lusso.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи Ferrari в нашей стране растут на фоне падения всего рынка новых люксовых машин, которое за 9 месяцев нынешнего года составило -10%.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2019 или 2020 годах – смотрите в «Календаре новинок».