В России растут продажи новых автомобилей Ferrari

934 0

В России растут продажи новых автомобилей Ferrari

Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля
Все готовые отчёты

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2019 года объем рынка новых автомобилей Ferrari в России составил 26 единиц. Это на 2 экземпляра, или 8%, больше, чем год назад.

Самой популярной моделью итальянского люксового бренда у состоятельных россиян является Portofino, которая поступила в продажу в июне прошлого года со стартовой ценой порядка 15 млн рублей. За январь – сентябрь 2019-го она разошлась тиражом в 10 штук. Немногим меньше за этот период было куплено спорткаров Ferrari 812 Superfast (8 шт.), еще меньше – Ferrari 488 (6 шт.). Оставшиеся два автомобиля – это GTC4Lusso.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи Ferrari в нашей стране растут на фоне падения всего рынка новых люксовых машин, которое за 9 месяцев нынешнего года составило -10%.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2019 или 2020 годах – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии продажи люксовые автомобили ferrari ferrari portofino

Новости на тему

ТОП-10 самых популярных люксовых автомобилей в РФ

11 августа 2019

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 моделей-лидеров SUV в РФ за 9 месяцев 2019 года

1 ноября 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно