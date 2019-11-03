Продажи Bentley в России увеличились более чем вдвое

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2019 года объем рынка новых автомобилей Bentley в России составил 242 единицы. Это в 2,3 раза выше результата годичной давности (187 шт.).

Более половины (51%) от указанного количества пришлось на Bentley Continental GT, что эквивалентно 124 купленным экземплярам. Напомним, что эта модель появилась на российском рынке только в 2018 году, а за отчетный период ее реализация выросла в 5,6 раза.

Второе место по покупательским предпочтениям россиян занимает внедорожник Bentayga (109 шт.), объем рынка которого, наоборот, упал (-24%). Также за январь – сентябрь нынешнего года состоятельные жители нашей страны приобрели 5 представительских седанов Bentley Mulsanne и 4 – Continental Flying Spur.

О том, сколько за год проезжают автовладельцы Bentley, можно узнать в специальном отчете «Среднегодовые пробеги легковых автомобилей», подготовленном экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ».