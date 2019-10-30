Во второй половине октября у 6 брендов изменились цены на автомобили

По результатам мониторинга цен на новые легковые автомобили в России эксперты сайта «Цена Авто» во второй половине* октября отметили обновление прайс-листов на модели 6 марок, официально представленных на российском рынке.

Так, топовая комплектация кроссовера Nissan Murano стала дороже на 40 тыс. руб., остальные версии при этом сохранили прежние ценники. Две модели корейского премиального бренда Genesis, седаны G80 и G90, получили прибавку от 20 до 50 тыс. руб. в большинстве своих комплектаций. А у марки Hyundai в цене выросли сразу три модели – седаны Solaris, Elantra и Sonata. Почти все комплектации этих автомобилей подорожали на 5 – 20 тыс. руб.

Европейские автопроизводители также откорректировали цены на некоторые модели. Например, седан Citroen C4 в большинстве комплектаций стал дороже на 12 тыс. руб., а у немецкого BMW рост цен отмечался у спортивного купе 8-Series Gran Coupe (+70 тыс. руб.) и кроссовера Х1 (+10 тыс. руб.).

Во второй половине октября только одна компания – Volkswagen – снизила цены на отдельные комплектации своих моделей. Кроссовер Tiguan и пикап Amarok потеряли в цене от 50 до 273 тыс. руб. соответственно.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* За период с 16 по 31 октября 2019 года