Среднегодовой пробег автомобиля в Москве и Петербурге – более 16 тысяч км

В ходе подготовки нового статистического отчета «Среднегодовые пробеги легковых автомобилей» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» определили эти показатели в двух крупнейших городах РФ.

Было установлено, что в Москве пробег у легковых машин в среднем за год составляет 16,1 тыс. км, а в Санкт-Петербурге он даже чуть выше – 16,4 тыс. км. При этом в обоих мегаполисах данный показатель превышает общероссийский, который равен 15 тыс. км.

С другой стороны, в России есть несколько регионов, где среднегодовой пробег автомобиля оказывается еще больше, чем в двух столичных городах. Как правило, это республики Северного Кавказа, например, в Чечне он – максимальный по стране (19,2 тыс. км).

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