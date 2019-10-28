Среднегодовой пробег автомобиля в Москве и Петербурге – более 16 тысяч км

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Среднегодовой пробег автомобиля в Москве и Петербурге – более 16 тысяч км

Среднегодовые пробеги легковых автомобилей
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В ходе подготовки нового статистического отчета «Среднегодовые пробеги легковых автомобилей» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» определили эти показатели в двух крупнейших городах РФ.

Было установлено, что в Москве пробег у легковых машин в среднем за год составляет 16,1 тыс. км, а в Санкт-Петербурге он даже чуть выше – 16,4 тыс. км. При этом в обоих мегаполисах данный показатель превышает общероссийский, который равен 15 тыс. км.

С другой стороны, в России есть несколько регионов, где среднегодовой пробег автомобиля оказывается еще больше, чем в двух столичных городах. Как правило, это республики Северного Кавказа, например, в Чечне он – максимальный по стране (19,2 тыс. км).

Узнать актуальную стоимость автомобиля с пробегом всего лишь за 1 минуту – с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили москва санкт-петербург автомобили с пробегом

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