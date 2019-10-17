Volvo в октябре увеличила продажи в России на 16%

Российские дилеры Volvo в октябре 2019 года реализовали 844 автомобиля, что на 15,9% выше показателя годичной давности. По итогам 10 месяцев продажи Volvo составили 6740 машин – на 13,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке в сентябре стал среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения, разошедшийся тиражом в 303 экземпляра (+69,3%). Второй результат по объему продаж показал компактный кроссовер ХС40, на котором остановили свой выбор 245 покупателей (+26,9%). Замыкает тройку лидеров Volvo полноразмерный кроссовер ХС90 – в прошлом месяце было реализовано 168 таких машин (-25%). Продажи остальных моделей шведского бренда составили менее 50 единиц.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля Volvo (и не только) на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».