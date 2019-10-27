Детали подвески и трансмиссии для автомобилей Renault в РФ становятся дешевле

Компания Renault Россия объявила о снижении цен на ряд деталей элементов подвески и трансмиссии для всего модельного ряда марки. Как сообщает пресс-служба французского автопроизводителя, данное предложение действует с 1 ноября и охватывает более 250 наименований.

Отмечается, что снижение цен затрагивает такие запчасти как пружины, рессоры, карданные и приводные валы, подвесные подшипники и крестовины, т.е. те, которые влияют на безопасность автомобиля, особенно в тяжелых дорожных условиях в зимний период. Чтобы воспользоваться этим предложением, достаточно обратиться в любой официальный дилерский центр Renault на территории РФ. При этом размер выгоды может достичь 85% в зависимости от наименования детали.

Снижение цен на детали подвески и трансмиссии является частью глобальной стратегии Renault по послепродажному бизнесу запчастей, запущенной в нынешнем году. Она направлена на привлечение клиентов в официальную дилерскую сеть Renault.

Напомним также, что с августа Renault Россия снизила цены на ключевые кузовные детали для кроссоверов Renault Duster первого поколения, произведенных с 2011-го по 2015 годы. Снижение цен составляет до 80% от прежней стоимости и касается более чем 40 наименований «кузовщины».

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