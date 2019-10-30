Volkswagen расширил условия программы Das WeltAuto

Немецкий автопроизводитель Volkswagen расширяет круг автомобилей, входящих в программу послегарантийной поддержки автомобилей с пробегом Das WeltAuto. Как сообщает пресс-служба компании, это касается автомобилей в возрасте до 10 лет включительно.

Отмечается, что такие машины получат постгарантийную поддержку до наступления возраста 11 лет или 220 тыс. км по пробегу. В рамках данной программы любой автомобиль предлагается клиенту с покрытием риска поломки на 12 месяцев. Иными словами, клиент, который купил 10-летний автомобиль с пробегом по программе Das WeltAuto, будет защищен от расходов на ремонт до тех пор, пока возраст машины не составит 11 лет или пробег не будет равен 220 тыс. км.

Напомним, что все автомобили, предлагаемые к покупке по программе Das WeltAuto, получают гарантию, которая действует не только в России, но и в странах Евросоюза. В России в ней задействовано 111 официальных дилеров Volkswagen. По итогам сентября 2019 года в нашей стране было продано более тысячи автомобилей по программе Das WeltAuto.

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