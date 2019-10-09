АВТОВАЗ проведет розыгрыш трех автомобилей LADA XRAY Cross

С 1 по 30 ноября 2019 года в России пройдет акция «Жаркие дни LADA». В рамках данной акции будет проведен розыгрыш трех автомобилей LADA XRAY Cross, а также сертификатов номиналом от 1000 до 4000 рублей на товары и услуги дилерских центров LADA.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, розыгрыш автомобилей LADA XRAY Cross со 113-сильным двигателем и автоматической трансмиссией будет проводиться среди клиентов, сделавших покупку в одном из дилерских центров LADA: от приобретения автомобиля или запчастей до оплаты услуг за сервисное обслуживание. Кандидатом на обладание денежного сертификата можно стать, зарегистрировавшись на официальном сайте LADA и посетив дилерский центр марки. Победителей акции «Жаркие дни LADA» определит генератор случайных чисел, а трансляция розыгрыша будет проведена в прямом эфире в группах LADA в соцсетях.

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