Около 400 автомобилей Mercedes-Benz попали под отзыв в РФ

АО «Мерседес-Бенц Рус» объявляет о проведении отзывной кампании 383 автомобилей Mercedes-Benz E-Class (тип 213). Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат машины, реализованные с 2016 года по настоящее время.

В качестве причины отзывной кампании называется задний спойлер на двери багажника, который мог быть изготовлен без соблюдения норм. Это в свою очередь чревато тем, что на высоких скоростях движения он может открепиться от автомобиля. Для предотвращения таких случаев на указанных транспортных средствах будет проведена проверка болтового соединения заднего спойлера, а при необходимости – потребуется его корректировка.

Официальные дилеры Mercedes-Benz проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их для проведения ремонтных работ, которые будут осуществляться для автовладельцев бесплатно.

О том, сколько за год проезжают автовладельцы Mercedes-Benz, можно узнать в специальном отчете «Среднегодовые пробеги легковых автомобилей», подготовленном экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ».