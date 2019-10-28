На 1 ноября в России оформлено более 50 тысяч электронных паспортов

Процесс наконец-то сдвинулся с мертвой точки. В течение полутора лет, объявленных неким переходным периодом, процесс оформления электронных паспортов транспортных средств проходил «обкатку» в самых разных организациях – дилерских, лизинговых, таможенных, его адаптировали к своему производственному процессу автосборочные предприятия. Однако только сейчас, к ноябрю, можно сказать, что он начал приобретать массовый масштаб.

На утро сегодняшнего дня (в 10-30 по московскому времени), в нашей стране было оформлено уже более 50 тыс. электронных паспортов транспортных средств. Но еще месяц назад их было всего 8,4 тыс. шт. То есть, процесс пошел. По крайней мере – в России. Что же касается государств ЕАЭС, которые планировали перейти на систему оформления электронных ПТС с 1 ноября 2019 года, то они, как стало известно две недели назад, решили установленные сроки сдвинуть еще на год.

Для России же это решение означает, что теперь процесс пойдет значительно быстрее, потому что с 1 сентября 19 организаций-изготовителей транспортных средств были готовы досрочно полностью или частично перейти на оформление ЭПТС, с 1 октября к ним добавились еще 17. Среди них – крупнейшие автосборочные предприятия страны (перечень заводов – смотрите ниже).

Агентство «АВТОСТАТ» решило пробежаться по основным вехам внедрения Системы электронных паспортов (ЭПТС) в нашей стране и вспомнить 10 самых важных фактов из ее истории:

- Систему электронных паспортов официально запустили 1 июля 2018 года. Тогда же было заявлено, что в стране начинается переходный период, в течение которого все участники процесса в рамках ЕАЭС будут постепенно включаться в систему, процесс завершится 1 ноября 2019 года

- К середине августа 2018 года оформлены первые 2 ЭПТС. проведено тестирование системы электронных паспортов с автопроизводителями, импортерами и другими заинтересованными органами и организациями. В тестировании приняли участие более 100 организаций, в том числе все крупнейшие автопроизводители, с которыми было успешно оформлено свыше 20 тысяч тестовых электронных паспортов.

- К середине февраля 2019 года в России оформлена первая сотня настоящих электронных паспортов, первая 1000 - к середине июня.

- В марте 2019 года первую сделку по продаже автомобиля с ЭПТС провел дилерский центр (Mazda Рольф Химки).

- В апреле 2019 года заговорили о возможности оформления электронных договоров-купли-продажи на автомобили и в этом же месяце с электронными паспортами стали работать первые лизинговые компании.

- В апреле 2019 года получил ЭПТС первый грузовик, импортированный в Россию (этим первым грузовиком стал седельный тягач Scania S500 4х2 нового поколения, предназначенный для магистральных перевозок).

- В августе 2019 года оформлено более 2 тысяч ЭПТС.

- С 1 сентября 2019 года досрочно были готовы полностью или частично перейти на оформление ЭПТС 19 организаций-изготовителей: АО «АВТОВАЗ», ООО «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС», АО «МЕРСЕДЕС БЕНЦ РУС», ПАО «КАМАЗ», ООО «ЭЛЛАДА ИНТЕРТРЕЙД», АО «ВОЛЬВО ВОСТОК», ООО «МЗ ТОНАР», ЗАО «СЕСПЕЛЬ», АО «БЕЦЕМА», ПАО «ЧКПЗ», АО «КОММАШ», ООО АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД «ГАЗ», АО «ЗАВОД ГРАЗ», ООО «УралСпецТранс», ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС МР», ООО «ФОРД СОЛЛЕРС ЕЛАБУГА», ПАО «ТУЙМАЗИНСКИЙ ЗАВОД АВТОБЕТОНОВОЗОВ», ООО «Хендэ Мотор Мануфэкчуринг Рус», ООО «Электронные передовые транспортные сети».

- На 1 октября 2019 года в России зарегистрировано более 8400 электронных паспортов транспортных средств.

- С 1 октября 2019 года досрочно были готовы полностью или частично перейти на оформление ЭПТС еще 17 организаций-изготовителей: ЗАО «РЕНО РОССИЯ», ООО «ТОЙОТА МОТОР», ООО «ПСМА Рус», ООО «НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС», ОО «ПЕЖО СИТРОЕН РУС», АО «АЗ «УРАЛ», ОАО «ЧМЗ», ООО «СКАНИЯ - РУСЬ», ЗАО «НОВТРАК», ООО «ИМЗ АВТОКРАН», ООО «АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД», ООО «ДИЗЕЛЬ-С», ООО «СТ НИЖЕГОРОДЕЦ», ООО «АВТОДОМ», АО «ИСУЗУ РУС», АО «ПО «СПЕЦТЕХНИКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ», ПАО «НЕФАЗ».

Остается напомнить, что переход на электронные паспорта не отменяет хождение бумажных версий. Обязательного обмена бумажного ПТС на ЭПТС не предусмотрено. Жизненный цикл ПТС, выданных ранее, не будет ограничено сроками. Автовладельцы, имеющие автомобили с бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться.