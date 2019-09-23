Рынок люксовых автомобилей с пробегом в России вырос на 7%

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Рынок люксовых автомобилей с пробегом в России вырос на 7%

Рынок транспортных средств в России
Все оперативные данные

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2019 года объем рынка люксовых автомобилей с пробегом в России составил 1474 единицы. Это на 6,9% выше результата годичной давности (1379 шт.).

Среди подержанных автомобилей сегмента Luxury россияне наибольшее предпочтение отдают марке Bentley, на долю которой приходится более 35% от общего объема. Это эквивалентно 518 перепроданным экземплярам за отчетный период. Совсем немного от лидера отстает модель Mercedes-Benz Maybach S-Class (505 шт.). Третье место в этом рейтинге занимает бренд Maserati, показатель которого составил 188 машин. Также с января по сентябрь поменяли своих владельцев 135 автомобилей марки Rolls-Royce. Кроме них, в нашей стране было перепродано 57 экземпляров Lamborghini, 48 – Ferrari и 23 – Aston Martin.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи люксовых машин с пробегом растут на фоне незначительного падения всего вторичного рынка в стране. Добавим также, что рынок новых автомобилей сегмента Luxury в России тоже падает, причем весьма существенно.

Быстро узнать актуальную стоимость люксового (и не только) автомобиля на рынке можно с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

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