В Калининграде началось производство четвертой модели KIA по полному циклу

В последний день октября на калининградском заводе «Автотор» стартовал выпуск модели KIA Soul третьего поколения по полному производственному циклу (CKD), т.е. вместе со сваркой, окраской и сборкой.

Как сообщает пресс-служба компании KIA Motors в России и СНГ, это уже четвертая модель KIA , которая собирается на «Автоторе» по полному циклу. Также стоит отметить, что KIA Soul стал уже шестой моделью корейской марки, выпускаемой в нашей стране в режиме CKD. Помимо уже выпускаемых в Калининграде кроссовера Sorento (с ноября 2013 года), седанов Cerato Classic (с ноября 2014-го) и Cerato (с апреля 2019-го), в России по такой технологии производятся еще седан Rio и кросс-хэтчбек Rio X-Line (оба – в Петербурге, с 2011-го и 2017 года соответственно).

Что касается KIA Soul, то в зависимости от комплектации его цена может варьироваться от 1 029 900 до 1 629 900 рублей. Автомобиль оснащается бензиновыми двигателями: атмосферным объемом 1,6 л с распределенным впрыском (123 л.с.), 2-литровым с распределенным впрыском (150 л.с.) и турбонаддувным 200-сильным двигателем 1,6 T-GDI. В качестве коробок передач предлагаются: 6-ступенчатая механическая, 6-ступенчатая автоматическая или 7-ступенчатая роботизированная преселективная.

Как отмечают эксперты аналитического агентства АВТОСТАТ, по итогам 9 месяцев 2019 года в России было реализовано 13685 экземпляров модели KIA Soul.

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