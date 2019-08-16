АВТОТОР ввел в эксплуатацию новую линию сварки кузовов

На калининградском АВТОТОРе введена в эксплуатацию новая современная линия сварки для кузовов легковых автомобилей, позволяющая предприятию приступить к производству компактного кроссовера KIA Soul (третьего поколения) по полному циклу. Мощность линии - до 30 тыс. единиц продукции в год. Новое оборудование отличается дополнительным контролем качества сварки. Объем инвестиций, вложенных в рамках обязательств предприятия по СПИК (специальному инвестиционному контракту), составил более 20 млн евро. Как сообщает пресс-служба предприятия, на линии заняты 110 человек, весь персонал обучен и приступил к работе.

"Сварочный комплекс обеспечен всеми необходимыми инженерными сетями, в частности, на данной линии применены новые принципы охлаждения сварочного оборудования. Здесь также внедрен контроль температуры воды, расхода воды на охлаждение, и с точностью до градуса эти параметры регулируются установленным оборудованием", - подчеркнул главный инженер АВТОТОР Сергей Ломовцев.

В целом, как сообщает пресс-служба завода, общая мощность сварочного комплекса составляет до 100 тысяч кузовов в год: работают три линии по сварке кузовов легковых автомобилей KIA и линия сварки кабин коммерческих автомобилей Hyundai серии HD. Для дальнейшего наращивания объема производства автомобилей по полному циклу, предусмотренного подписанным в июне 2019 года десятилетним СПИК между АВТОТОР, Минпромторгом РФ и правительством Калининградской области, уже начаты работы по строительству нового завода со сварочным комплексом мощностью 50 тысяч кузовов автомобилей в год. Проект реализуется по разработкам немецкого концерна Durr.