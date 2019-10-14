Новый центр Porsche открылся в Минеральных Водах

В МинВодах вблизи аэропорта на федеральной трассе «Кавказ» 30 октября открылся новый дилерский центр - Порше Центр Минеральные Воды. Он сразу стал одним из самых больших центров марки на юге России: шоу-рум и сервисная зона имеют общую площадь свыше 2 тысяч кв. метров, что позволило разместить здесь экспозицию из семи автомобилей, 6 подъемников, интерактивную приемку и специализированную мойку, а также склад запчастей (площадью 80 кв.м)

«Наш новый дилерский центр расположен в идеальном регионе для владения спорткаром, где хорошая погода и извилистые дороги создают отличную атмосферу для любителей спортивного вождения. Мы рады отметить, что здесь растет спрос на автомобили Porsche, и мы с удовольствием предлагаем нашу широкую модельную линейку. Я хочу выразить благодарность всей команде ООО «Альянс» за высокую самоотдачу и профессионализм. Мне очень приятно приветствовать всех в Порше Центре Минеральные Воды и пригласить поклонников спортивных автомобилей присоединиться к международной семье владельцев Porsche», – прокомментировал торжественное открытие нового центра Томас Штэрцель, генеральный директор ООО «Порше Руссланд».

Отметим, что в августе нынешнего года «Порше Руссланд» открыл центр в Ижевске . Очевидно, что сейчас, после расширения дилерской сети в сторону в МинВод можно уже говорить о том, что компания взяла курс на региональную экспансию и о том, что интерес бренда к России продолжает расти. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», этот интерес взаимный: по итогам 2018 года россияне приобрели автомобилей Porsche на 15% больше, чем в предыдущем году. По итогам 9 месяцев нынешнего года продажи выросли на 6,4%.

Бестселлером Porsche на российском рынке остается спортивный внедорожник Porsche Cayenne. Второе место в модельном ряду Porsche занимает компактный спортивный внедорожник Macan. В тройке лидеров также Panamera.

На конец октября 2019 года дилерская сеть «Порше Руссланд» состояла из 23 полноформатных дилерских центров и одного сервисного центра. Полный список дилеров марки по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».