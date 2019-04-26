Группы автопроизводителей PSA и FCA ведут активные переговоры по слиянию

Французский автопроизводитель PSA Group и итало-американский FCA (Fiat Chrysler Automobiles NV) официально подтвердили, что ведут переговоры о слиянии. Речь идет об объединении компаний на условиях равнозначимого партнерства, в котором акционеры каждой стороны будут владеть 50% акций новой объединенной группы.

В результате слияния этот трансатлантический альянс автоматически попадает на четвертое место в мире по объему продаж автомобилей (8,7 млн. шт.) с совокупной выручкой около 170 млрд евро и операционной прибылью более 11 млрд евро, говорится в сообщении PSA Group.

Напомним, что PSA владеет такими брендами, как Peugeot, Citroen, DS, Opel, Vauxhall, а FCA выпускает автомобили под марками Chrysler, Jeep, Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Dodge, RAM, SRT и Maserati, а также фирменные аксессуары и запчасти под маркой Mopar.

Обе стороны рассчитывают получить от своего союза не только усиление глобального присутствия, но и объединение усилий в развитии НИОКР, возможность более эффективно решать задачи, связанные с электрификацией автомобилей, развитием автономной мобильности внедрением подключенных сервисов.

Предварительно решено, что в созданный Совет директоров альянса из 11 членов Правления 5 человек будут из числа тех, что назначит FCA (включая Джона Элкана, Президента FCA, в качестве Председателя), других 5 назначит Группа PSA. Главным исполнительным директором на первые пять лет станет Карлос Таварес (исполнительный директор PSA), он также войдет в Совет директоров. Подписание Меморандума о взаимопонимании ожидается уже в предстоящие недели.

«Слияние принесет значительную пользу всем заинтересованным сторонам и откроет новые перспективы для объединенной компании, - заявил Карлос Таварес. - Я очень доволен работой, проделанной с Майком, и буду рад ее продолжению в дальнейшем, чтобы привести компанию к лидерству».

«Я очень рад возможности поработать с Карлосом и его командой над новым проектом, который потенциально может изменить индустрию. У нас долгая история успешного сотрудничества с Groupe PSA, и я убежден, что вместе с нашими замечательными командами мы сможем создать автомобильную компанию мирового масштаба», - добавил Майк Мэнли, генеральный директор FCA.

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