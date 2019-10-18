BMW отзывает в России свыше 4 тысяч автомобилей из-за подушек безопасности

Официальные дилеры BMW в РФ объявляют о проведении отзывной кампании 4144 автомобилей BMW 3 Серии (Е46) и 5 серии (Е39). Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, реализованные с февраля 2000 года по май 2002 года.

В качестве причины отзыва транспортных средств называются возможные неисправности в работе подушек безопасности фирмы TAKATA. Речь в данном случае идет о газогенераторе – если он подвергался воздействию высокой влажности воздуха в период эксплуатации или в результате дефекта, допущенного при производстве. Это чревато тем, что при стандартном срабатывании подушки безопасности водителя в газогенераторе может возникнуть слишком высокое внутреннее давление, а при неблагоприятных обстоятельствах газогенератор может взорваться с последующим выбросом металлических осколков из надувной подушки безопасности.

Для предотвращения таких опасных последствий на автомобилях BMW, подлежащих отзыву, будет выполнена проверка номера установленной подушки безопасности в рулевом колесе. В случае, если на автомобиле установлена подушка с номером ВАМ РТ1-1085, то далее будет произведена замена подушки безопасности водителя. Официальные дилеры BMW в России проинформируют владельцев указанных автомобилей о необходимости проведения ремонтных работ. Все работы будут осуществляться для автовладельцев бесплатно.

О том, сколько за год проезжают автовладельцы BMW, можно узнать в специальном отчете «Среднегодовые пробеги легковых автомобилей», подготовленном экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ».