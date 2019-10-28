В компании VERRA произошла смена собственника

В компании VERRA произошли изменения в составе собственников: 100% доли перешли Роману Водянову (на фото), президенту компании VERRA, вице-президенту Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Как сообщает собственная пресс-служба автохолдинга, за последний год количество новых проданных автомобилей Toyota, Lexus и Porsche через салоны VERRA увеличилось более чем на 30%, продажи автомобилей с пробегом выросли на 50%. Также были запущены новые инновационные продукты, например, «VERRA подписка» (сервис качественного владения автомобилем на привлекательных условиях) и «VERRA Detailing» (сервис индивидуализации автомобилей).

Компания VERRA основана в 1998 году Алексеем Новокшоновым. На сегодняшний день она является официальным дилером Toyota, Lexus и Porsche в Пермском крае, а также имеет собственное подразделение по продаже иномарок с пробегом «VERRA – автомобили с пробегом». Генеральным директором компании является Анна Бояршинова.

Как отметил новый владелец и президент Роман Водянов, VERRA – крупнейшая автомобильная компания в регионе. «Мы продолжим работать над тем, чтобы компания развивалась и стала лучшей в России. В ближайшем будущем VERRA станет не только пермской, но и ведущей российской автомобильной компанией», - добавил он.

Полный список дилеров по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».