В Россию привезут электрокары Mercedes-Benz

В базе Росстандарта появился документ, подтверждающий сертификацию электрокроссовера Mercedes-Benz EQC для российского рынка. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) выдано на полноприводную модель EQC 400 с двумя двигателями общей мощностью 408 л.с. и литий-ионной батареей на 80 кВтч. Согласно техническим характеристикам производителя, автомобиль может проходить без подзарядки до 450 км.

Год назад, впервые показав электрокросс публике в Стокгольме, представители бренда, говоря о его технических характеристиках, упоминали, что автомобиль оснащен встроенным зарядным устройством мощностью 7,4 кВт с водяным охлаждением для бытовой электросети, а также о том, что у него есть возможность пополнять запас энергии с помощью устройства Mercedes-Benz Wallbox (в этом случае зарядка идет в 3 раза быстрее). На сайте компании-производителя сообщается, что на новых устройствах «Мерседес-Бенц» Wallbox Advanced и Twin управление процессом зарядки, статистика зарядки и экономичная зарядка регулируются с помощью смартфона.

Как пишет «Коммерсант», ОТТС рассчитан на партию из 150 электрических кроссоверов. Вероятно, продажи Mercedes-Benz EQC в России начнутся в 2020 году. О ценах на электрокроссы в России пока информации нет. Но стоимость автомобилей всей линейки продаваемых в нашей стране «мерседесов» можно посмотреть здесь.