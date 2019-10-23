ТОП-10 регионов России по количеству зарегистрированных мотоциклов

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в нашей стране числится 2 млн 387 тыс. мотоциклов (на 1 июля 2019 года). Примечательно, что больше всего такой техники зарегистрировано не в столичных субъектах РФ.

Так, лидером по наибольшему количеству мотоциклов является Краснодарский край, в котором их насчитывается 114,6 тыс. единиц. Это составляет около 5% всего российского мотопарка. Далее в рейтинге идет Приморский край с результатом 105,9 тыс. мотоциклов. Еще в двух регионах эти показатели тоже превышают 100-тысячную отметку: Башкортостан (103,9 тыс. шт.) и Саратовская область (102 тыс. шт.).

На пятом месте – Тульская область (84,7 тыс. шт.). Москва – лишь шестая. В российской столице зарегистрировано 83,5 тыс. мотоциклов. Кроме них, в ТОП-10 субъектов РФ по объему парка мототехники попадают: Свердловская область (82,6 тыс. шт.), Кировская область (74,4 тыс. шт.), Нижегородская область (73,9 тыс. шт.) и Подмосковье (66,3 тыс. шт.).

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