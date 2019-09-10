FCA и Terna приступят к разработке передовых технологий для электромобилей

Концерн Fiat Chrysler Automobiles подписал соглашение с ведущим итальянским оператором электросетей Terna Group о совместной работе над технологией «Зарядка автомобиля от сети» (V2G).

Как сообщает пресс-служба FCA, специалисты заранее прогнозируют трудности в бесперебойном получении электроэнергии для транспортных средств в определенные часы (они считают, что в вечернее время и в выходные дни массовая зарядка электромобилей от домашних сетей в будущем может создать проблемы). Поэтому перед партнерами стоит задача - снивелировать эти будущие трудности, сработать на их опережение.

В соответствии с достигнутыми соглашениями, в скором времени в Турине откроется лабораторный центр, который займется разработкой и тестированием интеллектуальной системы электропередач, которая будет оптимизировать всплески электропотребления. Конструкторы сети хотят сделать так, чтобы «умное управление» самостоятельно принимало решение о продолжительности зарядки автомобиля, месте зарядки и т.д.

«Подписанием данного соглашения Terna подтверждает ключевую роль инноваций и технологий в успехе новой энергетики, - заявил генеральный директор Terna Луиджи Феррарис. - Сотрудничество с таким блестящим партнером, как FCA, позволит нам делиться конкретными знаниями, разрабатывать решения, которые необходимы для создания устойчивой и безопасной энергосети».

«Соглашение с Terna - один из серии проектов, запущенных FCA для развития электрической мобильности, - прокомментировал создавшееся партнерство главный операционный директор FCA в регионе EMEA Пьетро Горлие. - V2G-технологии - это возможность оптимизировать расходы, а также подлинный инструмент для устойчивого развития компании».

В рамках соглашения партнеры также планируют открыть экспериментальный демо-парк электромобилей, подключенных к V2G-технологии.