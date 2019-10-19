Стали известны цены автомобилей Peugeot и Citroen в версиях 4х4

Сегодня, 30 октября, российские дилеры Peugeot и Citroen начали прием заказов на полноприводные модификации пассажирских автобусов Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer, а также коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy.
Как сообщает пресс-служба Groupe PSA, система полного привода доступна для автомобилей длиной L2 (4 959 мм) и L3 (5 309 мм) с 2-литровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Помимо полного привода, автомобили получили увеличенный до 200 мм клиренс (на 20 мм больше, чем у стандартных модификаций), металлическую защиту картера двигателя и трансмиссии.
В зависимости от модификации начальная стоимость полноприводных Peugeot Expert и Citroen Jumpy составит от 2 149 900 или от 2 199 900 рублей. А у полноприводных Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer эти показатели равны 2 699 900 и 2 749 900 рублей.
Как отмечают в самой компании, версии 4х4 указанных моделей оснащаются трансмиссией с вискомуфтой, которая способна передавать до 100% крутящего момента на заднюю ось. Вес полноприводной конструкции составляет 85 кг.
На полноприводные версии распространяется стандартная гарантия производителя: для пассажирских версий она составляет 3 года или 100 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), а для фургонов – 2 года без ограничения пробега.
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