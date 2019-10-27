Volkswagen группирует усилия на создании серийных беспилотных систем уровня 4 и выше

Концерн Volkswagen объявил о создании центра исследований в сфере беспилотного управления автомобилями со штаб-квартирами в Мюнхене, Вольфсбурге и отделениями в Силиконовой долине и Китае.

Как сообщает пресс-служба немецкого автопроизводителя, дочернюю компанию Volkswagen Autonomy GmbH (VWAT GmbH), которая будет руководить разработками беспилотных систем уровня 4 и выше, возглавит Александр Хитцингер. Он в качестве первого вице-президента Volkswagen отвечает за автономные системы управления, а в совете директоров – за техническое развитие марки Volkswagen Коммерческие автомобили.

Напомним, что, согласно стандартам SAE, уровень 4 предполагает очень высокую автоматизацию вождения, при которой системе в пределах какого-то определенного пространства уже не нужен человеческий контроль, а автомобиль может полностью ездить самостоятельно и лишь иногда будет «обращаться за помощью» к человеку, если «встретится» с чем-то таким, с чем сам не сможет справиться.

В задачу VWAT GmbH будет входить работа над созданием инновационных технологий и доведением системы беспилотного управления (SDS) до уровня готовности к выходу на рынок. Центр возьмет на себя всю оперативную деятельность по разработке, верификации и валидации автономных систем.

«Мы намерены сделать Volkswagen Autonomy глобальной технологической компанией, которая объединит опыт и знания автомобильной и технологической отраслей, – прокомментировал нововведение Александр Хитцингер. – И впредь будем использовать совместные решения во благо всех марок концерна, чтобы снижать стоимость беспилотных автомобилей, высокопроизводительных компьютеров и датчиков».

Примерно с середины следующего десятилетия Volkswagen рассчитывает начать ввод беспилотных систем в серийное производство.

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