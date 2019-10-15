Более 700 лифтбеков Skoda Rapid попали под отзыв в России

Официальные дилеры Skoda в РФ проведут отзывную кампанию по автомобилям Skoda Rapid в количестве 718 единиц. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат траснпортные средства, реализованные в 2019 году.

В качестве причины отзывной кампании называется возможная неправильная конфигурация MBConnect, что в свою очередь может обернуться некорректной работой системы ЭРА-ГЛОНАСС. На лифтбеках Skoda Rapid, которые подлежат отзыву, необходимо будет активировать систему ЭРА-ГЛОНАСС.

Дилеры Skoda проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство для проведения ремонтных работ. Все работы для автовладельцев будут осуществляться бесплатно.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2019 года в нашей стране было реализовано 25 600 лифтбеков Skoda Rapid, что чуть ниже (-0,8%) результата годичной давности. Отметим, что данная модель является самой популярной в российской линейке Skoda.

О том, сколько за год проезжают автовладельцы Skoda Rapid, можно узнать в специальном отчете «Среднегодовые пробеги легковых автомобилей», подготовленном экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ».