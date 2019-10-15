Продажи новых пикапов в России снизились на 10%

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Продажи новых пикапов в России снизились на 10%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2019 года в нашей стране было реализовано 7,2 тыс. новых пикапов, что на 10% ниже результата годичной давности (8 тыс. шт.).

Самой популярной моделью в этом сегменте остается УАЗ «Пикап», который за отчетный период разошелся тиражом в 2605 экземпляров (-2,6%). Второе место сохраняет Toyota Hilux (2191шт.; +2%), а замыкает тройку лидеров еще один «японец» – Mitsubishi L200 (1358 шт.), реализация которого упала на 38%.

Быстро узнать актуальную стоимость пикапа (и не только) на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии продажи модели-лидеры сегмент pickup mitsubishi mitsubishi l200 toyota toyota hilux уаз уаз пикап

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