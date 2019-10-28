Материнский капитал снова предложили тратить на автомобили

Депутаты в очередной раз подняли тему альтернативного использования материнского капитала. Идею тратить этот капитал не только на покупку жилья и финансирование образования для детей, но и на приобретение недорогого автомобиля, поддержали глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) и руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов вместе с коллегами.

Вчера, как сообщают РИА Новости, в Госдуму на рассмотрение был внесен законопроект о расширении направлений использования средств материнского капитала - для покупки автомобиля отечественного производства стоимостью до 1 миллиона рублей. Правительство в своем заключении на законопроект уже указало, что данную инициативу не поддерживает.

«Считаю, что необходимо вернуться к вопросу поддержки как минимум многодетных семей и семей с детьми-инвалидами, - прокомментировал журналистам Ярослав Нилов. - Если есть определенные опасения, возможно внести определенные критерии для тех семей, которые будут приобретать этот автомобиль, дав право органам опеки в каких-то особых случаях отказывать». При этом он отметил, что партия большинства, как правило, инициативы не поддерживает, если кабмин уже занял отрицательную позицию. Тем не менее, теперь все ждут, каким будет вердикт «Единой России». На данный момент известно, что фракция этот вопрос еще не рассматривала, но планирует дать свое заключение уже на следующей неделе.

Напомним, что реализация программы «Материнский капитал» началась 12 лет назад, в 2007 году. И в течение всего этого времени периодически возникают предложения использовать средства капитала на покупку автомобиля, чтобы помочь как многодетным семьям, так и авторынку. Но практически всегда они отклонялись - по тем или иным причинам. Впервые это предложение было отклонено в 2009 году. Некоторые депутаты мотивировали это тем, что при покупке автомобилей таким образом якобы не учитываются интересы детей. Их оппоненты, напротив, уверены, что это весьма актуально для тех семей, которые уже имеют жилье и не хотят тратить капитал на весьма дальние перспективы вроде обучения ребенка или собственную пенсию. Для многодетных семей сегодня было бы большим подспорьем приобрести вместительный автомобиль. Для жителей сел и деревень подчас автомобиль становится единственным средством, чтобы довезти ребенка в школу или больницу.

Инициатива возникала и отклонялась и в 2015 году (Правительство России поручило Министерству труда, Министерству промышленности и другим ведомствам рассмотреть возможность использования средств материнского капитала для покупки автомобиля), и в 2016-м, когда зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вадим Соловьев (КПРФ) направлял запрос Премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

Весной 2017-го группа депутатов сразу от трех фракций внесла в Госдуму законопроект, разрешающий отдельным категориям семей направлять средства материнского капитала на покупку автомобиля. При этом оговаривались параметры такой покупки - автомобиль должен быть произведен на территории России, его стоимость не должна превышать 1 млн рублей.

В июне 2019-го споры на тему, разрешать или не разрешать, вспыхнули с новой силой. Теперь в предложениях, помимо стоимости автомобиля, стала фигурировать мощность двигателя (менее 125 л.с.) и по задумке депутатов, машину предлагалось приобретать только в общую собственность детей. Среди аргументов против звучало, что автомобиль - не квартира, он быстро теряет стоимость.

Узнать о том, какие машины являются более выгодными при покупке на вторичном рынке, можно с помощью специального отчета «Сохранность остаточной стоимости автомобиля», подготовленного аналитическим агентством «АВТОСТАТ».