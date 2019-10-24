В Египте готовятся поставить на конвейер LADA Granta текущего поколения

Внимание к российско-египетскому предприятию по сборке LADA повысилось после встречи российского президента Владимира Путина с лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси 23 октября. В ходе саммита «Россия – Африка», прошедшего в Сочи, глава российского государства отметил, что отношения между нашими странами развиваются весьма успешно, растет товарооборот (в 2018 году увеличился на 14% до 7,7 млрд долларов). Он также напомнил, что Москва и Каир работают над реализацией ряда проектов, в том числе по созданию Российской промышленной зоны в Египте.

О том, как складывался экспорт LADA в Египет (еще в советское время), как в конце 90-х АВТОВАЗ начал искать в Каире партнера для локального производства и как сейчас предприятие «Аль Амаль» готовится к сборке обновленной LADA Granta – рассказал порталу «Будущее России. Национальные проекты» управляющий директор дирекции по экспорту LADA Макс Миссана. С 2002 года «Аль Амаль» остается бессменным партнером в Египте и выпускает методом крупноузловой сборки (сборка, сварка и окраска готовых машинокомплектов) модели LADA для местного рынка. Поначалу это был выпуск «классических» моделей АВТОВАЗа (первой моделью стала LADA 2107), но с 2015 года с конвейера завода «Аль Амаль» сходит LADA Granta.

Полномочия между партнерами распределены так, что наймом персонала на египетском предприятии занимается «Аль Амаль», он же помогает проводить переговоры с египетскими властями. АВТОВАЗ же взял на себя функции обучения и внедрения стандартов качества. В Египте от российской стороны постоянно работает так называемый «резидент» – менеджер, который контролирует качество и отвечает за коммуникации. Но в целом процессы производства на заводе доведены до автоматизма: из России приходят сборочные машинокомплекты, идет поддержка по линии контроля качества и маркетинга.