В Египте готовятся поставить на конвейер LADA Granta текущего поколения

Внимание к российско-египетскому предприятию по сборке LADA повысилось после встречи российского президента Владимира Путина с лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси 23 октября. В ходе саммита «Россия – Африка», прошедшего в Сочи, глава российского государства отметил, что отношения между нашими странами развиваются весьма успешно, растет товарооборот (в 2018 году увеличился на 14% до 7,7 млрд долларов). Он также напомнил, что Москва и Каир работают над реализацией ряда проектов, в том числе по созданию Российской промышленной зоны в Египте.
О том, как складывался экспорт LADA в Египет (еще в советское время), как в конце 90-х АВТОВАЗ начал искать в Каире партнера для локального производства и как сейчас предприятие «Аль Амаль» готовится к сборке обновленной LADA Granta – рассказал порталу «Будущее России. Национальные проекты» управляющий директор дирекции по экспорту LADA Макс Миссана. С 2002 года «Аль Амаль» остается бессменным партнером в Египте и выпускает методом крупноузловой сборки (сборка, сварка и окраска готовых машинокомплектов) модели LADA для местного рынка. Поначалу это был выпуск «классических» моделей АВТОВАЗа (первой моделью стала LADA 2107), но с 2015 года с конвейера завода «Аль Амаль» сходит LADA Granta.
Полномочия между партнерами распределены так, что наймом персонала на египетском предприятии занимается «Аль Амаль», он же помогает проводить переговоры с египетскими властями. АВТОВАЗ же взял на себя функции обучения и внедрения стандартов качества. В Египте от российской стороны постоянно работает так называемый «резидент» – менеджер, который контролирует качество и отвечает за коммуникации. Но в целом процессы производства на заводе доведены до автоматизма: из России приходят сборочные машинокомплекты, идет поддержка по линии контроля качества и маркетинга.
Макс Миссана уверен, что продукция АВТОВАЗа прекрасно адаптирована для местных условий: «Автомобильный рынок Египта обладает высоким потенциалом развития, так как уровень моторизации «на душу населения» пока еще невысок, примерно 50 автомобилей на 1 тыс. человек. Поэтому здесь ценятся практичные, надежные и доступные автомобили...».
LADA Granta стала в Египте символом современного российского бренда, за последние три года здесь куплено более 5 000 таких автомобилей. Прекращать работу в Каире АВТОВАЗ не планирует. «Очень скоро мы представим новый продукт на этом рынке – новую LADA Granta, которая отлично отвечает запросам египетских клиентов», – рассказали порталу представители российской стороны (прим. ред. – имеется в виду LADA Granta FL, т.е. текущего поколения, которая уже больше года продается на российском рынке).
А вот какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».