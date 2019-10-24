Новый кроссовер Changan CS55 стартует на российском рынке в ноябре

В ближайшее время модельный ряд Changan в России пополнит новый кроссовер CS55. Как сообщает пресс-служба китайского производителя, дебют новинки на российском рынке запланирован на ноябрь нынешнего года.

Напомним, что кроссовер CS55 спроектирован в европейском дизайн-центре Changan, расположенном в Турине. Автомобиль комплектуется бензиновым двигателем BlueCore 1.5T мощностью 143 л.с. и крутящим моментом 225 Нм. Работает этот мотор в паре с классической 6-ступенчатой автоматической КП Aisin 3-го поколения.

Автомобиль получил электронную систему курсовой устойчивости Bosch третьего поколения. Кроме этого, он имеет такие опции как: бесключевой доступ, электромеханический стояночный тормоз, 2-зонный климат контроль, HDC (система помощи при спуске), HHC (система помощи при начале движения на подъеме) и многое другое. А при производстве новинки инженеры Changan уделили дополнительное внимание окраске и оцинковке автомобиля.