Представлены первые эскизы седана KIA К5 нового поколения

Компания KIA Motors опубликовала первые эскизы нового поколения седана К5, предназначенного для рынка Кореи. Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, рендерные рисунки нового K5 дают представление о новом направлении в дизайне KIA.

Судя по изображениям, новый автомобиль будет иметь динамичный силуэт в стилистике кузова «фастбек». Дизайн передней части автомобиля выполнен в новом фирменном стиле «маска тигра», при этом в единую трехмерную композицию объединены решетка радиатора и фары. По мнению разработчиков, такой дизайн передней части делает облик нового К5 спортивным и энергичным, обеспечивая узнаваемость в транспортном потоке.