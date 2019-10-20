Представлены первые эскизы седана KIA К5 нового поколения

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Представлены первые эскизы седана KIA К5 нового поколения

Компания KIA Motors опубликовала первые эскизы нового поколения седана К5, предназначенного для рынка Кореи. Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, рендерные рисунки нового K5 дают представление о новом направлении в дизайне KIA.

Судя по изображениям, новый автомобиль будет иметь динамичный силуэт в стилистике кузова «фастбек». Дизайн передней части автомобиля выполнен в новом фирменном стиле «маска тигра», при этом в единую трехмерную композицию объединены решетка радиатора и фары. По мнению разработчиков, такой дизайн передней части делает облик нового К5 спортивным и энергичным, обеспечивая узнаваемость в транспортном потоке.

Представлены первые эскизы седана KIA К5 нового поколения

Задняя часть нового KIA K5 представлена двухцветным бампером, который дополнен черными элементами. В свою очередь, задние фонари объединены световой линией, проходящей по всей ширине нижней кромки багажника.

Для интерьера автомобиля выбран футуристический стиль, причем особое внимание уделяется месту водителя. Кроме этого, в салоне присутствует динамическая «атмосферная» подсветка, усиливающая «спортивность» стиля автомобиля и его ориентированность на водителя.

Представлены первые эскизы седана KIA К5 нового поколения

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили новинки kia

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