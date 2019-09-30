Каршеринг Яндекс.Драйв внедряет новую услугу «Межгород»

С сегодняшнего дня каршеринг Яндекс.Драйв запускает на рынок новую услугу с тарифом «Межгород». Тариф позволяет взять машину в аренду одном городе, а вернуть ее – уже в другом. Пока речь идет только о грузовых фургонах и пассажирских микроавтобусах из фильтра «Шаттл», вместимостью до 8 человек. Это дает возможность не прибегать к услугам транспортных компаний, а перевозить грузы или компанию друзей самостоятельно.

Как сообщает пресс-служба Яндекса, на первых порах речь идет только о направлениях «Москва-Санкт-Петербург» и «Москва-Казань». То есть, о городах, в которых работает приложение Яндекс.Драйв и делает его «бесшовным»: можно добираться из одного города в другой, передвигаться по любому из трех городов и возвращаться обратно. Напомним, что Яндекс.Драйв работает в Москве с февраля 2018 года, в Санкт-Петербурге – с декабря 2018 года, а в Казани – с мая 2019 года.

О новом тарифе также известно, что в него включено несколько сотен километров и более 10 часов времени. Разработчики услуги подсчитали, что этого должно хватить, чтобы добраться до любого из указанных городов. Любопытный момент: проезд по платным трассам на таком «Шаттле» или грузовом фургоне осуществляется бесплатно, т.к. в каждом из каршеринговых автомобилей есть транспондер. Достаточно подъехать к шлагбауму с пометкой «T-pass» или «Транспондер» вне очереди, и он откроется автоматически.

Напомним, что не далее как вчера стали известны тарифы на платной дороге М-11 («Санкт-Петербург – Москва»), позволяющей добраться из одной столицы в другую всего за 5,5 часа. На фоне этого предложение Яндекс.Драйв с оборудованными транспондерами автомобилями выглядит особенно актуальным.