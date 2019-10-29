Число автодилеров в РФ снизилось до рекордно низкого уровня с 2011 года

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Число автодилеров в РФ достигло рекордно низкого уровня с 2011 года

Дилерские сети автопроизводителей в РФ
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что на середину октября в России насчитывалось 3323 автомобильных дилера. Отметим, что это рекордно низкий показатель с 2011 года.

Напомним, что меньшее количество дилеров в стране последний раз было отмечено в 2010 году – 3193. А уже в следующем году оно увеличилось сразу до 3444. В дальнейшем этот показатель не опускался ниже отметки 3,4 тыс. единиц – даже на начало 2019 года он составлял 3450.

Также необходимо отметить, что наибольше число автодилеров в нашей стране было зафиксировано в 2014 году – 4092. Тогда единственный раз за всю историю оно преодолело 4-тысячную отметку. А вот с тех пор дилеров в РФ стало меньше на 769, или почти на 19%.

Полный список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили дилеры

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