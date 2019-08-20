Lamborghini отзывает в России 27 автомобилей Aventador из-за неполадок в работе мотора

Под отзыв в нашей стране попали 27 экземпляров модели Lamborghini Aventador (в версиях Coupe, Roadster), которые были реализованы с 2017-го по 2019 год.

Как сообщает пресс-служба Росстандарта, причиной отзывной кампании указанных автомобилей является возможное внезапное выключение двигателя в определенных условиях движения, а именно в случае отпускания педали газа при работе двигателя на холостом ходу.

Официальные представители Lamborghini в РФ проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости проведения ремонтных работ. На данных транспортных средствах необходимо обновить программное обеспечение электронного блока управления двигателем. Все работы для автовладельцев будут осуществляться бесплатно.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых автомобилей Lamborghini за 9 месяцев 2019 года составил 108 единиц. Из них на долю модели Aventador пришлось 13 купленных машин.

О том, сколько за год проезжают россияне на своих Lamborghini, можно узнать в специальном отчете «Среднегодовые пробеги легковых автомобилей», подготовленном экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ».