Машинокомплекты «Группы ГАЗ» отправлены на сборку автомобилей во Вьетнам

«Группа ГАЗ» еще до конца 2019 года планирует начать сборку своих автомобилей во Вьетнаме. Об этом ТАСС сообщил председатель российской части межправительственной комиссии РФ и Вьетнама по торгово-экономическому и научно техническому сотрудничеству, вице-премьер РФ Максим Акимов.

Он также рассказал, что машинокомплекты для сборки микроавтобусов «Ситилайн» на базе «Газели» плывут в эту страну морем, в количестве 170 штук, и уже практически доставлены до порта назначения. А всего до конца года будут осуществлены поставки в эту страну более 380 машинокомплектов.

Вьетнамский рынок интересен российским автопроизводителям, поскольку страна является членом Транстихоокеанского партнерства и может стать экспортным трамплином в другие страны союза (Австралия, Перу, Малайзия, Мексика, Япония и др.). Однако попасть на этот рынок не так-то просто, поскольку в стране очень высокие пошлины на ввоз транспортных средств (около 70%), а для промышленной сборки ставятся достаточно жесткие условия 40%-ной локализации.

Напомним, что еще в декабре 2015 года три наших отечественных производителя - «Группа ГАЗ», КАМАЗ и Sollers - провели в Ханое несколько раундов переговоров на предмет возможности промышленной сборки своих автомобилей во Вьетнаме. Протоколом о поддержке производства моторных средств во Вьетнаме было зафиксировано, что российские автопроизводители в течение трех лет смогут беспошлинно ввезти во Вьетнам 2550 готовых машин и в течение пяти лет - 13500 машинокомплектов.

Предполагалось, что российские компании должны будут создать СП и довести локализацию выпускаемых во Вьетнаме машин до 40 - 50% к 2025 году. Однако позже «Соллерс» отказался от планов запуска производства УАЗ во Вьетнаме из-за жестких условий и невозможности окупить проект. Представители КАМАЗа летом нынешнего года объявили, что в 2020 году планируют запустить серийную сборку грузовиков на заводе компании во Вьетнаме.

Поэтому первым, очевидно, начинает вьетнамскую сборку ГАЗ. В недавнем интервью корреспондентам ТАСС директор по развитию международного бизнеса «Группы ГАЗ» Леонид Долгов говорил, что компания в качестве приоритетных для экспорта определила три макрорегиона - Африку и Ближний Восток, Латинскую Америку, Евразию и, по его словам, одним из наиболее приоритетных рынков является Вьетнам.

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