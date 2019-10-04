Машинокомплекты «Группы ГАЗ» отправлены на сборку автомобилей во Вьетнам

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Машинокомплекты «Группы ГАЗ» отправлены на сборку автомобилей во Вьетнам

Экспорт транспортных средств из России
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«Группа ГАЗ» еще до конца 2019 года планирует начать сборку своих автомобилей во Вьетнаме. Об этом ТАСС сообщил председатель российской части межправительственной комиссии РФ и Вьетнама по торгово-экономическому и научно техническому сотрудничеству, вице-премьер РФ Максим Акимов.

Он также рассказал, что машинокомплекты для сборки микроавтобусов «Ситилайн» на базе «Газели» плывут в эту страну морем, в количестве 170 штук, и уже практически доставлены до порта назначения. А всего до конца года будут осуществлены поставки в эту страну более 380 машинокомплектов.

Вьетнамский рынок интересен российским автопроизводителям, поскольку страна является членом Транстихоокеанского партнерства и может стать экспортным трамплином в другие страны союза (Австралия, Перу, Малайзия, Мексика, Япония и др.). Однако попасть на этот рынок не так-то просто, поскольку в стране очень высокие пошлины на ввоз транспортных средств (около 70%), а для промышленной сборки ставятся достаточно жесткие условия 40%-ной локализации.

Напомним, что еще в декабре 2015 года три наших отечественных производителя - «Группа ГАЗ», КАМАЗ и Sollers - провели в Ханое несколько раундов переговоров на предмет возможности промышленной сборки своих автомобилей во Вьетнаме. Протоколом о поддержке производства моторных средств во Вьетнаме было зафиксировано, что российские автопроизводители в течение трех лет смогут беспошлинно ввезти во Вьетнам 2550 готовых машин и в течение пяти лет - 13500 машинокомплектов.

Предполагалось, что российские компании должны будут создать СП и довести локализацию выпускаемых во Вьетнаме машин до 40 - 50% к 2025 году. Однако позже «Соллерс» отказался от планов запуска производства УАЗ во Вьетнаме из-за жестких условий и невозможности окупить проект. Представители КАМАЗа летом нынешнего года объявили, что в 2020 году планируют запустить серийную сборку грузовиков на заводе компании во Вьетнаме.

Поэтому первым, очевидно, начинает вьетнамскую сборку ГАЗ. В недавнем интервью корреспондентам ТАСС директор по развитию международного бизнеса «Группы ГАЗ» Леонид Долгов говорил, что компания в качестве приоритетных для экспорта определила три макрорегиона - Африку и Ближний Восток, Латинскую Америку, Евразию и, по его словам, одним из наиболее приоритетных рынков является Вьетнам.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

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