IT-революция – 2019: автоматизация 80-го уровня или IT-системы для автобизнеса

Степень эффективности бизнеса во многом зависит от степени его автоматизации, и продажи автомобилей – не исключение. Чем больше процессов совершается без участия человека, тем меньше вероятность допустить ошибку. Участники конкурса IT-решений в рамках предстоящего форума «IT-революция – 2019» готовы познакомить вас с новейшими продуктами для автобизнеса, которые позволят автоматизировать следующие процессы:

- оценка и управление складом подержанных автомобилей на основе интеллектуального анализа данных реального рынка;

- умные рассылки, умный анализ цен, умное фотографирование, экспорт объявлений;

- управление продажами, KPI бизнеса и сотрудников;

- статистические отчеты, печатные формы, планы и протоколы.

А еще есть системы, которые позволяют создать внутри дилера экосистему для реализации проекта персонального видеомаркетинга. Также имеются инструменты для дистанционных продаж автомобилей и нормо-часов с помощью видео. И есть IT-решения для F&I-подразделений, позволяющие эффективно управлять продажами КАСКО, ОСАГО, GAP, СЖ, других финансовых и сервисных услуг.

Автоматизировать можно не только отдельные направления, но и весь бизнес целиком. Есть готовые комплексные ERP-системы, включающие в себя все процессы автосалона, автосервиса или компании, торгующей автомобилями. Такая система, помимо внутренней экономии средств и трудоресурсов компании, направлена на маркетинговую составляющую бизнеса – маркетинговые процессы и мероприятия.

Если вам интересно, что нового появилось в сфере IT, как это работает и как с помощью таких систем можно повысить продажи автомобилей, примите участие в бизнес-форуме «IT-революция – 2019».