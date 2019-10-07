Модельный ряд FAW в России пополнится седаном и кроссовером

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Модельный ряд FAW в России пополнится седаном и кроссовером

Обзор автомобильного рынка России
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В 2020 году китайский автопроизводитель FAW намерен вывести на российский рынок две новые модели. Как сообщает пресс-служба компании, это будет седан С-класса и абсолютно новый кроссовер.

Кроме этого, с расширением модельного ряда FAW планирует увеличить собственную дилерскую сеть в РФ с нынешних 47 партнеров до 67 автоцентров.

Также стоит отметить, что в сентябре 2019 года российские дилеры FAW реализовали 210 автомобилей – на 110% больше, чем за тот же месяц прошлого года. По итогам же 9 месяцев 2019 года продажи FAW в нашей стране составили 960 машин, что на 11% ниже показателя годичной давности.

Сентябрьский рост в компании связывают с появлением на рынке нового компактного кроссовера Besturn Х40, на который в прошлом месяце пришлось более 40% продаж FAW. Напомним, продажи этой модели в нашей стране стартовали в июне нынешнего года.

Всего же по итогам 2019 года на российском рынке планируется реализовать около 1,5 тыс. автомобилей, превысив показатели прошлого года (1417 машин).

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2019 или 2020 годах – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи новинки китайские автомобили faw

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