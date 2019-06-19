Обновленная LADA 4x4 может встать на конвейер еще до конца 2019 года

Речь идет об обновленном интерьере, сообщает Лада.онлайн, ссылаясь на свои источники, приближенные к АВТОВАЗу. По данным сайта, опытная партия, предназначенная для проведения тестов, на предприятии уже готова. Предполагается, что LADA 4x4 получит обновленный салон, и опубликованное фото дает полное представление о том, как он будет выглядеть - новая панель приборов и новая комбинация приборов.

Есть также информация, что у внедорожника появятся новые сиденья, а на задних - 3 подголовника. При этом потолок будет не натяжной, а формованный. Как пишет издание, изменения в технической части и в экстерьере будут минимальными: на крыше внедорожника появится антенна, конструкцию отопителя изменят, появятся другие уплотнители.

Ранее другие СМИ ("Российская газета") сообщали, что у LADA 4x4 должны появиться новые бамперы и встроенные противотвотуманные фары. Напомним, что изменение экстерьера модели, которой перевалило за 40 лет, автопроизводитель обещал немного позже, и год назад на Московском автосалоне показал концепт LADA 4x4 Vision, позволяющий видеть, в каком направлении работают сегодня дизайнеры, пытаясь изменить привычный облик отечественного внедорожника.

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