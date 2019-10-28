ТОП-10 регионов РФ по объему парка кроссоверов и внедорожников

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совсем недавно публиковали рейтинг самых распространенных моделей SUV в России. Теперь мы приводим список регионов, в которых числится больше всего кроссоверов и внедорожников.

Лидирует здесь Москва – по состоянию на 1 июля 2019 года в российской столице насчитывается 1,26 млн таких автомобилей, что эквивалентно доле 12,5% от общего объема. Второе место занимает соседнее Подмосковье (768,7 тыс. шт.) с долей 7,6%. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (527,8 тыс. шт.; доля – 5,2%). Таким образом, на эти три субъекта РФ приходится четверть всего парка SUV в стране.

Кроме них, в ТОП-10 российских регионов по количеству зарегистрированных кроссоверов и внедорожников попадают: Краснодарский край (320,4 тыс. шт.), Свердловская область (291,4 тыс. шт.), Нижегородская область (254,6 тыс. шт.), Татарстан (253,7 тыс. шт.), Башкортостан (249,6 тыс. шт.), Новосибирская область (233,2 тыс. шт.) и Самарская область (222,5 тыс. шт.).

Почему все больше россиян отдает предпочтение автомобилям сегмента SUV? Об этом можно узнать в новом маркетинговом отчете «Кроссоверы сегмента SUV C: выбор автовладельцев».