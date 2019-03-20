Во что обойдется платный проезд по М-11 из Петербурга в Москву

В ноябре планируют запустить полную оплату проезда по новой трассе М-11, которая пройдет по территориям Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей, в обход этих крупных городских агломераций. Исключение пока составляет объезд Твери, который, послухам, будет сдан только после 2020 года.

Как сообщает газета «Известия», ссылаясь на проект соответствующего приказа «Автодора» и текст пояснительнйо записки к нему, поездка по новой трассе из северной столицы в Москву в среднем будет занимать 5,5 часов и будет стоить в среднем 1,3-2 тысячи рублей. При этом цена будет зависеть от целого ряда сопутствующих условий - от дня недели (в будни дешевле, в выходные - дороже), от вида транспортного средства (установлены 4 категории - легковые автомобили высотой до 2 м; среднегабаритные пикапы, мини-фургоны выше 2 м; грузовые автомобили и автобусы) и даже от того, пользуется ли водитель транспортного средства транспондером (устройство, позволяющее оплачивать проезд без остановки).

При этом разница в оплате становится весьма ощутимой. Так, например, водитель грузовика без транспондера за проезд из одной столицы в другую заплатит 2710 рублей, а с вышеуказанным устройством - на 604 рубля меньше. «Автодор» также объяснил, что разницу в оплате будней и выходных дней он планирует направить на развитие придорожной инфраструктуры и «пользовательских сервисов».

Напомним, скоростная магистраль обладает протяженностью 670 км, из них длина платных участков - 606,7 км. Трасса М-11 - это преимущественно по две полосы движения в каждом направлении с разделительной полосой, в зоне которой на протяжении всей автодороги обустроена линия электроосвещения. На магистрали, идущей в обход населенных пунктов, устроены дополнительные полосы для поворотов, встречаются шумозащитные экраны, на всем пути имеется ограждение. Скорость движения в основном 110 км/ч, есть участки с разрешенной скоростью до 130 км/ч. На трассе установлены табло и элементы автоматической системы управления дорожным движением. Со временем всю М-11 планируется оборудовать зонами отдыха (некоторые можно встретить уже сейчас), так же, как и контейнерными АЗС экстренной заправки.

По данным «Автодора», запуск движения по всей протяженности платной М-11, исключая обход Твери, намечен на вторую половину ноября. Однако новые цены на уже работающих участках должны вступить в силу уже в первый день месяца.