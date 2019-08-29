Около 1,2 тысячи внедорожников Toyota Land Cruiser Prado попали под отзыв в РФ

ООО «Тойота Мотор» объявляет о проведении отзывной кампании 1 153 автомобилей Toyota Land Cruiser Prado. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат машины, реализованные с 12 марта по 18 апреля 2019 года.

В качестве причины отзывной кампании называется возможная некорректная затяжка топливной трубки, соединяющей топливный насос высокого давления с топливной рампой. В этом случае из-за вибрации возможно ослабление затяжки, что может повлечь утечку топлива и остановку двигателя, а это в свою очередь грозит риском возникновения аварийной ситуации. На указанных внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado будет выполнена проверка и, при необходимости, проведена замена топливной трубки.

Официальные дилеры Toyota проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство для проведения ремонтных работ. Все ремонтные работы будут осуществляться для автовладельцев бесплатно.

Быстро узнать актуальную стоимость внедорожника Toyota Land Cruiser Prado (и не только) на вторичном рынке - с помощью калькулятора «Оценка авто».