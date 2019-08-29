Около 1,2 тысячи внедорожников Toyota Land Cruiser Prado попали под отзыв в РФ

812 0

Около 1,2 тысячи внедорожников Toyota Land Cruiser Prado попали под отзыв в РФ

Кроссоверы сегмента SUV C: выбор российских автовладельцев
Все готовые отчёты

ООО «Тойота Мотор» объявляет о проведении отзывной кампании 1 153 автомобилей Toyota Land Cruiser Prado. Как сообщает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат машины, реализованные с 12 марта по 18 апреля 2019 года.

В качестве причины отзывной кампании называется возможная некорректная затяжка топливной трубки, соединяющей топливный насос высокого давления с топливной рампой. В этом случае из-за вибрации возможно ослабление затяжки, что может повлечь утечку топлива и остановку двигателя, а это в свою очередь грозит риском возникновения аварийной ситуации. На указанных внедорожниках Toyota Land Cruiser Prado будет выполнена проверка и, при необходимости, проведена замена топливной трубки.

Официальные дилеры Toyota проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство для проведения ремонтных работ. Все ремонтные работы будут осуществляться для автовладельцев бесплатно.

Быстро узнать актуальную стоимость внедорожника Toyota Land Cruiser Prado (и не только) на вторичном рынке - с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили отзыв внедорожники suv toyota toyota land cruiser prado

Новости на тему

Toyota Land Cruiser Prado в сентябре вошел в ТОП-25 российских бестселлеров

вчера, 13:30

Все новости

Статьи на тему

Toyota и Suzuki обменяются пакетами акций («Ведомости»)

29 августа 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Авторынок Украины за 9 месяцев 2019 года

15 октября 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно