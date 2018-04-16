Mitsubishi открыла первый на Урале дилерский центр в новом формате

Компания Mitsubishi совместно с ГК «СИБКАР» 26 октября в Сургуте открыла после реконструкции обновленный дилерский центр. Как сообщает пресс-служба японского автопроизводителя, обновленный центр приобрел внешний облик и интерьер в соответствие с новым глобальным дизайном Mitsubishi. Так, в интерьере и экстерьере доминируют черный и белый цвета в сочетании с красными деталями отделки.

Отмечается, что ДЦ «СИБКАР» стал уже 20-м автосалоном в России, оформленным в новых стандартах, и первым – в Уральском федеральном округе. Автоцентр имеет общую площадь 1 700 кв. м, на которой разместились шоу-рум, ремонтная зона и склад. В ремонтной зоне площадью 682 кв. м располагаются: пост прямой приемки, 9 постов слесарного ремонта, стенд регулировки углов установки колес, пост компьютерной диагностики и 2 поста мойки. Пропускная способность СТО составляет до 530 автомобилей в месяц.

«ГК «СИБКАР» является одним из наших самых первых и надежных партнеров. Первый дилерский центр Mitsubishi – СИБКАР открылся в 1996 году. Мы высоко ценим опыт и преданность наших коллег и желаем им дальнейших успехов!», - отметил Осаму Иваба, Президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус».

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2019 года российские дилеры Mitsubishi реализовали 28 840 автомобилей. Это на 8% меньше результата годичной давности.

Полный список дилеров Mitsubishi (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».