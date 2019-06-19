19 внедорожников LADA 4x4 пополнили парк монгольской полиции

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19 внедорожников LADA 4x4 пополнили парк монгольской полиции

Экспорт транспортных средств из России
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Внедорожник LADA 4x4 подтверждает звание самой популярной модели российского автоэкспорта. Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, полиция Монголии приобрела 19 автомобилей LADA 4x4 в 5-дверном исполнении.

Отмечается, что выбор в пользу вазовских внедорожников был сделан благодаря их проходимости, т.к. они будут использоваться в отдаленных районах страны. В условиях местного бездорожья на первый план выходят система полного привода с понижающей передачей и возможностью включения блокировки межосевого дифференциала, которыми как раз обладает LADA 4x4. Также особое внимание было уделено вместимости салона и багажника, которую предлагает 5-дверная версия. Вместе с тем, автомобили получили и дополнительное оборудование: рации, светоговорящие устройства, видеомагнитофоны, системы доступа к базам данных полиции, специальную цветографическую схему.

Напомним, что продажи LADA в Монголии начались весной 2019 года, когда в столичном Улан-Баторе был открыт первый дилерский центр – Russo Motors. Помимо 5-дверной LADA 4х4, в Монголии продаются 3-дверные такие внедорожники и модели семейств Granta, Vesta, XRAY и Largus.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2019 или 2020 годах – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили экспорт lada lada 4x4

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