Какими SUV владеют россияне: ТОП-10 моделей

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России зарегистрировано чуть более 10 млн автомобилей сегмента SUV (на 1 июля 2019 года), что составляет 23% всего легкового парка. Ниже мы приводим рейтинг наиболее распространенных таких моделей, которыми владеют жители нашей страны.

Лидирует здесь внедорожник LADA 4x4 – с учетом 5-дверной версии таких машин зарегистрировано в количестве 1,2 млн единиц. Это составляет примерно 12% общероссийского парка SUV. Второе место, с почти двукратным отставанием, занимает внедорожник Chevrolet Niva (625,5 тыс. шт.). Замыкает же тройку лидеров кроссовер Toyota RAV4 с результатом 407,4 тыс. экземпляров.

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 самых распространенных у россиян SUV также попадают: Renault Duster (387,7 тыс. шт.), Nissan X-Trail (306,4 тыс. шт.), Nissan Qashqai (299,6 тыс. шт.), УАЗ-3151 (297 тыс. шт.), Mitsubishi Outlander (252,3 тыс. шт.), Honda CR-V (219,9 тыс. шт.) и Volkswagen Tiguan (217,8 тыс. шт.).

Почему все больше жителей РФ отдает предпочтение автомобилям сегмента SUV? Об этом можно узнать в новом маркетинговом отчете «Кроссоверы сегмента SUV C: выбор автовладельцев».