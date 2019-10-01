За два года минимальная цена Hyundai Tucson увеличилась почти на 50 тысяч рублей

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За два года минимальная цена Hyundai Tucson увеличилась почти на 50 тысяч рублей

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Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают изучать динамику цен на популярные автомобили в РФ и на этот раз в фокусе их внимания оказался кроссовер Hyundai Tucson. Выяснилось, что за последние два года его минимальная цена* выросла на 49 тыс. рублей.

Если в октябре 2017-го корейский кроссовер в базовой комплектации с 2-литровым 150-сильным бензиновым двигателем и передним приводом оценивался в 1 млн 450 тыс. руб., то теперь за него в начальной версии Primary «просят» 1 млн 499 тыс. руб.

Более подробно узнать о том, как менялась цена Hyundai Tucson в течение последних 24 месяцев – с помощью специально подготовленного графика.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены suv кроссоверы hyundai hyundai tucson

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