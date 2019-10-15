Продажи новых люксовых автомобилей в сентябре упали на 33%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых автомобилей сегмента Luxury в России по итогам сентября 2019 года составил 85 единиц. Это на 33% ниже результата годичной давности (126 шт.).

В первый месяц осени состоятельные россияне наибольшие предпочтения отдали модели Mercedes-Benz Maybach S-Class, рыночный показатель которой составил 28 экземпляров. Немногим меньше было куплено автомобилей Maserati (23 шт.), а замкнул тройку лидеров люксового сегмента Bentley (19 шт.). Помимо них, жители нашей страны в прошлом месяце приобрели 8 новых Rolls-Royce, по 3 – Ferrari и Lamborghini, а также один Aston Martin.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев нынешнего года объем рынка новых люксовых машин в РФ составил 952 единицы, что на 10% меньше, чем в январе – сентябре 2018 года.

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