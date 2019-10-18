Петербургский «Феникс» прекращает продажи Audi

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Audi на проспекте Стачек

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Один из старейших петербургских автодилеров «Феникс» закрывает автоцентр Audi на проспекте Стачек, являющийся последним активом компании. По данным участников рынка, владелец ГК «Феникс» Вячеслав Жигалов пытался найти инвестора или продать автоцентр, но безуспешно – он просил за него слишком высокую цену в 0,5 млрд рублей. Имущество компании находится в залоге у банка «Санкт-Петербург», что подтверждается данными «Контур Фокус». Участники рынка не исключают, что следующим шагом ГК «Феникс» станет банкротство, пишет портал «Новый Проспект».

Кроме «Феникса» и «Максимума», в Петербурге Audi продают ГК «Вагнер» на Выборгском шоссе, ГК «Мега Авто» на Петроградской стороне, а также британская ГК «Инчкейп» на Витебском проспекте.
«Четырех оставшихся салонов для Петербурга, скорее всего, достаточно. Многое в этой марке зависит от импортера, у которого крайне серьезные требования к инвестициям в обновление дилерских центров и открытие новых. Не каждый дилер будет готов на такие условия согласиться», – говорит гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Если продажи Mercedes-Benz в Санкт-Петербурге за девять месяцев 2019 года составили 3242 машин (+1%), продажи BMW – 2994 машин (+21%), то продажи Audi, прибавив 7%, оказались на уровне 1529 автомобилей.

Опрошенные дилеры марки отказались от комментариев до официального объявления импортера о прекращении контракта с менее удачливым конкурентом по рынку.

Полный список дилеров Audi (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: дилеры санкт-петербург премиум-марки потери audi

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