За переключение скоростного режима на дорогах взялся премьер-министр Медведев

Дмитрий Медведев поручил разобраться в целесообразности штрафных санкций за превышение разрешенной скорости на 10 - 20 км/ч. На данную тему высказался уже целый ряд представителей ГосДумы, МВД, а также других министерств и ведомств. Как сообщает издание «Коммерсант», ознакомившееся с текстом поручения премьера, ко 2 декабря 2019 года МВД должно представить в правительство доклад по этому весьма сложному и спорному вопросу.

Напомним, что уже весной 2019 года Госавтоинспекция предложила вернуться к старой норме передвижения по дорогам и при этом шестикратно увеличить штрафы за превышение скоростного режима на 20 - 40 км/ч. Но основная проблема заключается в том, что за 6 лет (разрешение превышать скоростной режим на 10 - 20 км/ч действует с 2013 года) страна привыкла к такому режиму передвижения по дорогам и теперь перед тем, как возвращаться к прежним скоростям (а возможно даже к меньшим на территориях населенных пунктов), необходимо грамотно выстроить лимиты на многополосных магистралях. Эти процессы могут и должны идти параллельно.

Разработкой соответствующих нормативов уже занимался Российский дорожный научно-исследовательский институт. И не далее как в июне нынешнего года уже поднимался вопрос о том, что существующие ГОСТы устарели, и в России могут быть введены новые, позволяющие владельцам дорог устанавливать скоростной лимит даже в 130 км/ч - там, где это можно сделать не в ущерб безопасности. «Мы боремся за увеличение скоростного режима на федеральных трассах», - заявил летом нынешнего года зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков. На заданную тему были проведены общественные слушания, в которых участвовали депутаты, эксперты, профессиональное сообщество, перевозчики.

Все понимают, что проблема скоростей и ужесточения наказания за превышение разрешенного лимита передвижения повлечет за собой другую нерешенную пока проблему - неоправданную активацию владельцев передвижных камер, которые уже вместо контроля и работы на профилактику стали «кормушками» для небольшой горстки людей. Правительство уже пытается отстранить частный бизнес от дорожных камер фото- и видеофиксации, но не всегда и не везде это возможно.

До 2 декабря осталось чуть больше месяца. Как пишет «Коммерсант», премьер также дал поручения и по ряду других тем, связанных с безопасностью движения и дорожным строительством. Так, например, МВД обязали ко 2 декабря проанализировать причины роста смертности в ДТП в 17 регионах и представить в правительство свои предложения по решению проблемы.