Subaru показала предвестника нового универсала

Компания Subaru представила на Токийском автосалоне универсал Levorg нового поколения. На мотор-шоу был показан концепт будущей модели, но, как рассказали в компании, серийная версия практически не будет отличаться от прототипа. В Японии продажи новинки начнутся во второй половине следующего года, сообщает портал Autonews.ru.

Levorg следующего поколения получил черты концепта Viziv Tourer, который был представлен на Женевском автосалоне в прошлом году. В частности, универсал получил схожую гексагональную решетку радиатора и большие крылья. Также универсал укомплектован воздухозаборником на капоте и новыми фарами.

Новинку оснастили фирменным набором электронных «помощников» EyeSight, в который вошла активная система удержания автомобиля в занимаемой полосе, функция слежения за усталостью водителя, а также система контроля «мертвых» зон.

Новый Subaru Levorg построен на новой глобальной модульной платформе Subaru Global Platform (SGP). Автомобиль получил новый 1,8-литровый турбомотор мощностью 270 л.с. Также универсал оснащается системой полного привода.

Нынешний Subaru Levorg оснащается 1,6-литровым бензиновым наддувным агрегатом, развивающим 170 л.с. Также доступен 2,0-литровый мотор с отдачей 300 л.с. Оба двигателя работают с вариатором и полным приводом.

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