Rolls-Royce привез в Россию уникальный Phantom с фрагментом метеорита

Британский производитель люксовых автомобилей Rolls-Royce представил в Москве эксклюзивный Phantom Tranquillity – всего в мире выпустили 25 автомобилей этой серии, и только один предлагается в России. Цены на Tranquillity стартуют с отметки 60 млн рублей, однако стоимость может значительно вырасти в результате дополнительной персонализации. В настоящее время переговоры с дилером «Авилон» за право приобретения модели ведут трое клиентов, сообщает портал Autonews.ru.

Создатели Phantom Tranquillity вдохновлялись прогрессивными технологиями британских ракет Skylark. Композиция выполнена из светоотражающей нержавеющей стали, 24-каратного золота и космического алюминия. Тема космоса раскрывается и в особых деталях интерьера Phantom Tranquillity. Фрагмент метеорита Муонионалуста, найденного в 1906 году в Швеции, инкрустирован в контроллер регулировки громкости, на нем выгравированы координаты и дата открытия этой находки, а края отделаны золотом.

Выбор цветовой гаммы салона – аллюзия к светлой и темной стороне Луны: кожаный салон Phantom можно было заказать в белом оттенке Arctic White или сером Selby Grey. Передняя панель и центральная консоль в обеих версиях покрыты шпоном с черными глянцевыми вставками из нержавеющей стали, а крышка бардачка и дверные подлокотники отделаны матовым материалом.

Как в светлом, так и в темном вариантах динамики акустической системы Bespoke Audio покрыты золотом, отсылая к космическим аппаратам NASA «Вояджер», запущенным в 1977 году, каждый борт которых был снаряжен золотыми информационными пластинками с записью звуков и изображений, описывающих разнообразие жизни и культуры на Земле.

Техническая составляющая автомобиля изменениям не подверглась. Rolls-Royce Phantom Tranquillity оснащается тем же 6,75-литровым агрегатом V12 с двумя турбинами, развивающим 571 л.с. и 900 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2019 или 2020 годах – смотрите в «Календаре новинок».