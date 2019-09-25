Эксперты оценили перспективы Ravon на российском рынке

После 1,5-годовалого перерыва марка Ravon вернулась на российский рынок с тремя моделями – R2, Nexia R3 и R4. Уже в этом году в России планируется реализовать 7 тыс. автомобилей Ravon, в следующем – 34 тысячи. При этом доля бренда на российском рынке должна вырасти до 2%. Более того, Ravon рассматривает возможность организации сборочного производства в нашей стране и сейчас ведет активные переговоры с потенциальными партнерами.

Как говорит руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров, за время отсутствия на рынке узбекский бренд сократил количество представленных моделей и поднял цены более чем на 150 тыс. рублей. При этом модели Ravon R2, Nexia R3 и R4 проигрывают своим конкурентам по сегменту, таким как LADA Granta, Datsun on-DO и др., не только в стоимости, но и в технологичном плане.

В свою очередь, директор по маркетингу «Объединенная Автомобильная Корпорация – РРТ» Сергей Новосельский считает, что при заявленной модельной линейке и ценовой политике, шансов у Ravon практически нет. Ведь марке придется играть на одном поле не только с Datsun и LADA, но также с KIA и Hyundai, которые, пусть и предлагаются примерно на 10% дороже, но стоят на три головы выше с точки зрения дизайна и технологий. В случае же локализации сборки Ravon в России, если производитель сможет снизить цену на свой текущий продукт хотя бы процентов на 20, то можно вполне говорить о достижении цели в 1,3 – 1,5% рыночной доли.

«К тому же Ravon имеет определенный имидж, который было бы полезно подкорректировать: большинство покупателей считают, что это «китайская» марка и отношение к ней соответствующее. Но это, конечно, не так: автомобили Ravon выпускаются на мощностях завода GM в Узбекистане и являются аналогами моделей Chevrolet Spark, Chevrolet Aveo и Chevrolet Cobalt. Для российского покупателя очень важно иметь статус покупки – и LADA по отношению к Ravon его имеет», – говорит руководитель отдела продаж «АВИЛОН. Volkswagen» Максим Васильев.

Подробнее о перспективах Ravon на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

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